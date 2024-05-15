Путин вспомнил о переговорах на фоне боев в Харьковской области: в Украине отреагировали
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Лидер Кремля Владимир Путин заявил, что Россия "открыта к диалогу по Украине", однако должны учитываться интересы обеих сторон.
Об этом Путин заявил в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа, говорится на сайте Кремля.
"Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы. Вкупе с серьезным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России. Причем это должны быть надежные гарантии.
В то же время Путин пожаловался на западные санкции против РФ.
"Зато западные элиты настойчиво пытаются "наказать" Россию, изолировать и ослабить ее, снабжают киевскую власть деньгами и оружием. Ввели против нашей страны почти 16 тысяч односторонних нелегитимных санкций. Угрожают расчленить нашу страну. Незаконно пытаются присвоить наши зарубежные активы. Закрывают глаза на возрождение нацизма, на проведение Украиной на нашей территории террористических актов", - добавил он.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что Россия прогнозируемо начинает "качать" тему переговоров.
"Заявление Путина о том, что они возможны без вывода российских войск, - это торг, и на стол он готов положить приграничье Харьковщины, а также сигналить, мол, если не захотите - пойду в других областях.
Наступление на Харьков и на Сумы - это блеф, он невозможен, только действия в приграничных областях. И главная надежда россиян - что растянув наши силы, они пройдут вперед на востоке", - заявил Коваленко.
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