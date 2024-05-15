Некоторые пехотные группы россиян зашли в Волчанск. Продолжается боевая работа - Минобороны
"Есть тенденция к стабилизации" (с)
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Российская армия пытается закрепиться в северной части города Волчанск Харьковской области.
Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.
"Если говорить о ситуации, которая в Волчанске, то враг пытается закрепиться на северной части города, небольшими пехотными группами пытается зайти. Наша задача - уничтожать врага, не давать ему заводить больше сил и закрепиться.
Подтянуты резервы. Действительно очень такие эффективные боеспособные подразделения сейчас у Волчанска и держат это направление. Но да, некоторые пехотные группы в город действительно зашли.
Продолжается боевая работа. Понятное дело, что ситуация непростая, что напряжение остается. Есть тенденция к стабилизации, но все равно продолжаются тяжелые бои. Враг пытается растянуть фронт, где-то связать наши силы. Действительно задача наша уничтожить оккупанта. И это делается в большом количестве. Оккупанты погибают на подходах к Волчанску, его окрестностях и в самом городе тоже", - добавил спикер.
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