Украина получит 2 млрд долларов на оружие - Блинкен

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен объявил, что США выделяют 2 миллиарда долларов на внешнее военное финансирование Украины. Об этом Блинкен сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Мы имеем дополнительную помощь, и эта помощь уже доставляется в Украину. Хочу объявить, что мы предоставим дополнительные 2 млрд долларов финансовой и военной помощи", - рассказал он.

Как отметил госсекретарь США, средства будут выделены через фонд оборонной промышленности. Это поможет Украине закупить необходимое вооружение, а также это будет инвестицией в военно-промышленный комплекс Украины.

Блинкен добавил, что средства из нового пакета финансовой помощи также могут быть направлены на закупку оружия в других странах.