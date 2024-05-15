Украина получит 2 млрд долларов на оружие - Блинкен
Средства будут выделены через фонд оборонной промышленности
Getty Images / Global Images Ukraine
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен объявил, что США выделяют 2 миллиарда долларов на внешнее военное финансирование Украины. Об этом Блинкен сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
"Мы имеем дополнительную помощь, и эта помощь уже доставляется в Украину. Хочу объявить, что мы предоставим дополнительные 2 млрд долларов финансовой и военной помощи", - рассказал он.
Как отметил госсекретарь США, средства будут выделены через фонд оборонной промышленности. Это поможет Украине закупить необходимое вооружение, а также это будет инвестицией в военно-промышленный комплекс Украины.
Блинкен добавил, что средства из нового пакета финансовой помощи также могут быть направлены на закупку оружия в других странах.
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