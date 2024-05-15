Блинкен: США не поощряют удары американским оружием за пределами Украины, но Украина сама решает, как вести эту войну

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют применение американского оружия для ударов по территории России, но решение за Украиной.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга с главой МИД Дмитрием Кулебой.

Блинкена спросили об ослаблении запрета США на использование именно американского оружия на территории России, на фоне российского наступления на Харьковщине.

"США не поощряют удары за пределами Украины. Но, в итоге, Украина сама должна принимать решение о том, как вести эту войну, развязанную против ее свободы, суверенитета и территориальной целостности. Мы продолжим поддерживать Украину, чтобы она имела необходимое для победы", - подчеркнул госсекретарь США.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники писало, что на этой неделе группа украинских парламентариев находится в США, чтобы убедить администрацию президента США Джо Байдена снять запрет на удары по территории России оружием американского производства.

Двое неназванных чиновников США в комментарии Politico подтвердили, что политика администрации Байдена не изменилась.