  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Блинкен: США не поощряют удары американским оружием за пределами Украины, но Украина сама решает, как вести эту войну
В тренде

Блинкен: США не поощряют удары американским оружием за пределами Украины, но Украина сама решает, как вести эту войну

Общие новости

Госсекретарь США находится с визитом в Украине

Блинкен: США не поощряют удары американским оружием за пределами Украины, но Украина сама решает, как вести эту войну

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют применение американского оружия для ударов по территории России, но решение за Украиной.

Читайте такжеУкраина получит 2 млрд долларов на оружие - Блинкен

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга с главой МИД Дмитрием Кулебой.

Блинкена спросили об ослаблении запрета США на использование именно американского оружия на территории России, на фоне российского наступления на Харьковщине.

"США не поощряют удары за пределами Украины. Но, в итоге, Украина сама должна принимать решение о том, как вести эту войну, развязанную против ее свободы, суверенитета и территориальной целостности. Мы продолжим поддерживать Украину, чтобы она имела необходимое для победы", - подчеркнул госсекретарь США.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники писало, что на этой неделе группа украинских парламентариев находится в США, чтобы убедить администрацию президента США Джо Байдена снять запрет на удары по территории России оружием американского производства.

Двое неназванных чиновников США в комментарии Politico подтвердили, что политика администрации Байдена не изменилась.

По теме
yellow-arrow
Украина получит 2 млрд долларов на оружие - Блинкен
yellow-arrow
Некоторые пехотные группы россиян зашли в Волчанск. Продолжается боевая работа - Минобороны
yellow-arrow
Путин вспомнил о переговорах на фоне боев в Харьковской области: в Украине отреагировали
Энтони Блинкен война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости