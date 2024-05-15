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УАФ подписала меморандум о сотрудничестве с федерацией футбола Франции

Общие новости

Будут сотрудничать в некоторых сферах

УАФ подписала меморандум о сотрудничестве с федерацией футбола Франции

uaf.ua

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Президент УАФ Андрей Шевченко и президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло подписали меморандум о сотрудничестве.

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Об этом сообщает пресс-служба украинской Ассоциации.

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Основные договоренности включают:

  • организацию просветительских спортивных мероприятий в партнерстве с региональными органами ФФФ в пользу молодых украинских футболистов и тренеров, указанных УАФ;
  • организацию благотворительного футбольного мероприятия;
  • совместное использование образовательных программ ФФФ.
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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