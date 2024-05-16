ВСУ за сутки ликвидировали 1520 оккупантов - Генштаб
Акцент на автотехнике
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил данные о потерях врага.
За минувшие сутки войны Силы обороны ликвидировали 1520 оккупантов и уничтожили более 180 единиц боевой техники.
Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 16.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 488 460 (+1520) человек,
- танков - 7529 (+19) ед,
- боевых бронированных машин - 14538 (+30) ед,
- артиллерийских систем - 12565 (+27) ед,
- РСЗО - 1070 (+0) ед,
- средства ПВО - 798 (+0) ед,
- самолетов - 351 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10028 (+13),
- крылатые ракеты - 2200 (+1),
- корабли / катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 17048 (+93) ед,
- специальная техника - 2062 (+1).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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