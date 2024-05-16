США анонсировали новый пакет помощи Украине - Белый Дом

Соединенные Штаты Америки готовят к отправке в Украину новую партию оружия и военной техники.

Об этом сообщила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы также работаем над очередным пакетом безотлагательно необходимой помощи Украине", - заявила Жан-Пьер.

Она не уточняла, что именно входит в пакет помощи. Также Жан-Пьер подтвердила, что США пытаются оказать помощь ВСУ в районе Харькова. По ее словам, в этом районе "украинские силы ведут ожесточенные бои".

Также пресс-секретарь Белого дома рассказала журналистам, что российские войска начали наступление на Харьков и вскоре активизируют темпы наступательных операций там, чтобы создать "неглубокую буферную зону вдоль украинской границы".

"И мы тесно координировали действия с Украиной, чтобы помочь ей подготовиться", - отметила Жан-Пьер.

10 мая президент США Джо Байден подписал указ о передаче Украине военной помощи на 400 млн долларов.