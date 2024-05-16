В Крыму в результате атаки были поражены два МиГ-31, С-400 и склад с топливом - СМИ
Всё сбили, но есть один нюанс
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В результате ракетной атаки на оккупированный Крым в ночь с 14 на 15 мая на военном аэродроме "Бельбек" были поражены ЗРК С-400, два истребителя МиГ-31 и склад горюче-смазочных материалов. Также пострадали 11 российских военнослужащих.
Об этом сообщает Telegram-канал Astra.
Ближе к утру был нанесен ракетный удар по ЗРК С-400 "Триумф" в районе села Вишневое: в результате ЗРК загорелся, двое военных погибли, еще двое получили ранения.
После атаки российское Минобороны заявило, что над Крымом якобы было сбито десять ракет ATACMS.
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Источник:ASTRA
Опубликовал: Александр Бураков
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