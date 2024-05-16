ВСУ сорвали планы России в Волчанске - Генштаб
Ситуация улучшилась
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Силы обороны заставили врага значительно снизить свою активность в Волчанске и оттеснили противника на Купянском направлении.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"Планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться - сорваны. С начала текущих суток ВСУ продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, держат врага под огневым контролем. Действия продолжаются, ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.
На Купянском направлении российские оккупанты при поддержке бронетехники пытаются атаковать позиции ВСУ на направлении Крохмальное - Берестовое.
"Здесь украинские защитники уничтожили танк и боевую машину пехоты. Бой продолжается, ситуация контролируется. Также, ВСУ улучшили тактическое положение и оттеснили противника в районе севернее Кисловки", - добавляют военные.
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