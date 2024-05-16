ВСУ сорвали планы России в Волчанске - Генштаб

Силы обороны заставили врага значительно снизить свою активность в Волчанске и оттеснили противника на Купянском направлении.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться - сорваны. С начала текущих суток ВСУ продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, держат врага под огневым контролем. Действия продолжаются, ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.

На Купянском направлении российские оккупанты при поддержке бронетехники пытаются атаковать позиции ВСУ на направлении Крохмальное - Берестовое.