Дроны ГУР поразили оборонный завод в российской Туле

Главное управление разведки Минобороны Украины поразило производственные мощности государственного предприятия российского оборонного комплекса "Базальт" в Туле в ночь на четверг, 16 мая.

Об этом сообщают источники украинских СМИ. В частности, "РБК-Украина" и "NV".

Военный объект поразили с помощью беспилотников.

Из открытых источников известно, что "Базальт" - это главное оборонное предприятие России по созданию и поставке вооружения и боеприпасов для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота.

Производственные мощности находятся в Туле, Москве, Костромской области и в Красноармейске Московской области.