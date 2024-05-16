Нужно настраиваться к ограничениям электроэнергии на все лето, - Укрэнерго
Главное испытание - зимний период
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Ограничения энергоснабжения населения и промышленности, начавшиеся недавно в результате обстрела российскими оккупантами энергосистемы в марте-мае, могут продолжаться все лето с улучшением в начале осени и будут продолжаться зимой.
Об этом во время пресс-конференции в Ukraine Media Center сказал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.
"Если говорить о мае, то эти ограничения могли начаться чуть позже, если бы не такая холодная погода.
На все лето нужно настроиться, что мы будем жить в условиях вроде тех, которые начались сутки назад. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов.
Зима будет, я бы сказал, неотвратимо тяжелой... Другое дело - размер этих ограничений", - отметил Бойко.
По его словам, обеспечение электричеством будет зависеть, в частности, и от темпов восстановления поставок оборудования, и от уровня защиты объектов.
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