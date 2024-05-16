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Нужно настраиваться к ограничениям электроэнергии на все лето, - Укрэнерго

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Главное испытание - зимний период

Нужно настраиваться к ограничениям электроэнергии на все лето, - Укрэнерго

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ограничения энергоснабжения населения и промышленности, начавшиеся недавно в результате обстрела российскими оккупантами энергосистемы в марте-мае, могут продолжаться все лето с улучшением в начале осени и будут продолжаться зимой.

Об этом во время пресс-конференции в Ukraine Media Center сказал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.

"Если говорить о мае, то эти ограничения могли начаться чуть позже, если бы не такая холодная погода.

На все лето нужно настроиться, что мы будем жить в условиях вроде тех, которые начались сутки назад. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов.

Зима будет, я бы сказал, неотвратимо тяжелой... Другое дело - размер этих ограничений", - отметил Бойко.

По его словам, обеспечение электричеством будет зависеть, в частности, и от темпов восстановления поставок оборудования, и от уровня защиты объектов.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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