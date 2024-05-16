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Глава МВД: Известно о первых расстрелах гражданских оккупантами в Волчанске

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В северной части города продолжаются активные бои

Глава МВД: Известно о первых расстрелах гражданских оккупантами в Волчанске

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российские оккупанты в северной части Волчанска на Харьковщине берут гражданских жителей в плен, зафиксированы случаи расстрелов гражданского населения.

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Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, в северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут гражданских жителей в плен.

"До сегодняшнего дня на том участке также продолжалась эвакуация - Национальная полиция Украины не прекращала вывозить людей, несмотря на все угрозы и под обстрелами. По состоянию на сейчас, по оперативной информации, российские военные, которые пытались закрепиться в городе, не позволяли местным жителям эвакуироваться: людей начали похищать и сгонять в подвалы", - отмечает Клименко.

Также по данным министра, известно о первых расстрелах гражданских российскими военными. В частности, один из жителей Волчанска пытался убежать пешком, отказался выполнять команды захватчиков - россияне его убили.

Следователи Национальной полиции Украины в Харьковской области начали уголовное производство по фактам нарушения правил и обычаев войны.

Эвакуационные группы Национальной полиции Украины продолжают работать в Волчанске несмотря на интенсивные боевые столкновения и пытаются обеспечить дальнейшую эвакуацию людей.

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