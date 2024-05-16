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Зеленский: Нам нужно две системы Patriot. В том, что происходит на Харьковщине, виноват весь мир

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Для обороны Харькова нужны две системы Patriot

Зеленский: Нам нужно две системы Patriot. В том, что происходит на Харьковщине, виноват весь мир

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский считает, что для обороны Харькова нужно две системы ПВО Patriot.

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Об этом глава государства заявил в интервью ABC News.

"Все, что нам нужно, - это две системы Patriot. Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут", - подчеркнул Зеленский.

Президента спросили, виноваты ли США в том, что сейчас происходит в Харькове.

"Это виноват весь мир. Они дали возможность Путину оккупировать. Но теперь мир может помочь", - ответил он.

Западные СМИ сообщили, что США планируют предоставить Украине еще одну батарею Patriot. Решение передать третью систему Patriot также приняла и Германия.

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Комментарии
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Море23 (Одесса)
16.05.2024 в 17:27
Все виноваты а он нет )
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Комментарии 3
Море23 (Одесса)
16.05.2024 в 17:27
Все виноваты а он нет )
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2
0
филанкрот (donetsk)
16.05.2024 в 16:48
За 5 років ти міг 5 систем Патріот придбати
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1
0
филанкрот (donetsk)
16.05.2024 в 16:48
Вова,в тому,що з Харковом,у першу чергу винен ти
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