Зеленский: Нам нужно две системы Patriot. В том, что происходит на Харьковщине, виноват весь мир
Для обороны Харькова нужны две системы Patriot
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский считает, что для обороны Харькова нужно две системы ПВО Patriot.
Об этом глава государства заявил в интервью ABC News.
"Все, что нам нужно, - это две системы Patriot. Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут", - подчеркнул Зеленский.
Президента спросили, виноваты ли США в том, что сейчас происходит в Харькове.
"Это виноват весь мир. Они дали возможность Путину оккупировать. Но теперь мир может помочь", - ответил он.
Западные СМИ сообщили, что США планируют предоставить Украине еще одну батарею Patriot. Решение передать третью систему Patriot также приняла и Германия.
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