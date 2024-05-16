Команда Усика недовольна покрытием ринга на бой с Фьюри

Команда чемпиона мира WBA/WBO/IBF/IBO Александра Усика пожаловался на швы, соединяющие материал канваса на ринге, где пройдет бой украинца с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

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Вчера вечером на открытой тренировке член команды Усика осмотрел канвас. Он выразил беспокойство, что во время поединка здесь можно споткнуться и получить травму. Сам Усик казался довольным на ринге во время тренировки.

"Мне сказали, что команда Усика пожаловалась на полотно на ринге, особенно на его соединения", — рассказал британский боксер Фрейзер Кларк.

Как отмечают эксперты, способ изготовления боксерских рингов для таких больших боев заключается в том, что после установки ринга собирается канвас со всеми логотипами спонсоров на полу. Он состоит из шестифутовых панелей, которые сшиваются между собой со швом глубиной около миллиметра.

Напомним, что поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).