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Команда Усика недовольна покрытием ринга на бой с Фьюри

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Недовольство вызывает полотно на ринге, особенно его соединения

Команда Усика недовольна покрытием ринга на бой с Фьюри

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Команда чемпиона мира WBA/WBO/IBF/IBO Александра Усика пожаловался на швы, соединяющие материал канваса на ринге, где пройдет бой украинца с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

1Читайте такжеТайсон Фьюри: Что может сделать Усик, если он ничего не смог сделать с Дереком Чисорой

Вчера вечером на открытой тренировке член команды Усика осмотрел канвас. Он выразил беспокойство, что во время поединка здесь можно споткнуться и получить травму. Сам Усик казался довольным на ринге во время тренировки.

"Мне сказали, что команда Усика пожаловалась на полотно на ринге, особенно на его соединения", — рассказал британский боксер Фрейзер Кларк.

Как отмечают эксперты, способ изготовления боксерских рингов для таких больших боев заключается в том, что после установки ринга собирается канвас со всеми логотипами спонсоров на полу. Он состоит из шестифутовых панелей, которые сшиваются между собой со швом глубиной около миллиметра.

Напомним, что поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Вarcelinius
16.05.2024 в 22:39
Ну вот фьюрик и грохнется тады. Большой шкаф громко падает.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
16.05.2024 в 22:39
Ну вот фьюрик и грохнется тады. Большой шкаф громко падает.
Ответить
0
0

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