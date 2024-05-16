ПВО и артиллерия. Дания предоставляет Украине новый пакет военной помощи на €750 млн

Дания 16 мая сообщила о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью 750 млн. евро. Почти половина – это средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Минобороны Дании.

В новый пакет входит дополнительное финансирование на предстоящую передачу Украине самолетов F-16, противовоздушная оборона, техническое обслуживание артиллерийских установок и средства на передачу дополнительных артиллерийских установок, снарядов и противотанковых мин.

"Сегодня мы проинформировали Совет по внешней политике о новом пакете помощи для Украины. В этом пакете, который есть 18-м по счету, акцент делается как на противовоздушную оборону, так и на артиллерию, которая крайне необходима Украине.

Кроме того, мы также резервируем дополнительные средства для прямых инвестиций в украинскую оборонную промышленность, так же как мы выделяем дополнительные средства на будущую передачу Украине истребителей F-16, которая запланирована на лето этого года», – заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

На усиление украинской противовоздушной обороны выделено около 2,4 миллиарда крон. Кроме того, предусмотрены дополнительные средства на закупку артиллерийских орудий, гранат и противотанковых мин. Часть средств идет на обслуживание уже предоставленной техники, что имеет решающее значение для долгосрочного эффекта на поле боя.

"Сегодняшней передачей мы удовлетворяем насущную потребность Украины в средствах противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасах.

В рамках этого пакета правительство также выделяет дополнительные средства, инвестированные непосредственно в украинскую оборонную промышленность. Имеет смысл производить оружие там, где оно используется, и теми, кто его использует. Надеемся, что больше стран смогут вдохновиться этой моделью", – сказал министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен.

Троэльс Лунд Поульсен отметил, что ситуация в Украине очень серьезная и Украина нуждается в постоянной поддержке союзников.

"Этим пакетом мы посылаем недвусмысленный сигнал как Украине, так и миру. Мы оказываем помощь уже сейчас и готовы к масштабным и долгосрочным инвестициям в украинскую оборонную промышленность. Их борьба за свободу – это и наша борьба", – заявил он.