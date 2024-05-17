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Вертолет, два самолета и 1410 военных: Генштаб обновил данные о потерях России в войне

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Также с 24 февраля выведено из строя уже 800 средств ПВО

Вертолет, два самолета и 1410 военных: Генштаб обновил данные о потерях России в войне

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб ВСУ сообщил потери врага по состоянию на 17 мая.

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали по меньшей мере 1410 российских оккупантов. Также был уничтожен вражеский вертолет и два самолета

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 489 870 (+1410) человек,
  • танков - 7547 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин - 14 552 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 12 603 (+38) ед,
  • РСЗО - 1071 (+1) ед,
  • средств ПВО - 800 (+2) ед,
  • самолетов - 353 (+2) ед,
  • вертолетов - 326 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 073 (+45) ед,
  • крылатых ракет - 2200 (+0) ед,
  • кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17 104 (+56) ед,
  • специальной техники - 2069 (+7) ед.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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