Вертолет, два самолета и 1410 военных: Генштаб обновил данные о потерях России в войне
Также с 24 февраля выведено из строя уже 800 средств ПВО
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб ВСУ сообщил потери врага по состоянию на 17 мая.
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали по меньшей мере 1410 российских оккупантов. Также был уничтожен вражеский вертолет и два самолета
Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют:
- личного состава - около 489 870 (+1410) человек,
- танков - 7547 (+18) ед,
- боевых бронированных машин - 14 552 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 12 603 (+38) ед,
- РСЗО - 1071 (+1) ед,
- средств ПВО - 800 (+2) ед,
- самолетов - 353 (+2) ед,
- вертолетов - 326 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 073 (+45) ед,
- крылатых ракет - 2200 (+0) ед,
- кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 17 104 (+56) ед,
- специальной техники - 2069 (+7) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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