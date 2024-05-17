ПВО ночью уничтожила все 20 вражеских шахедов

В ночь на 17 мая силы противовоздушной обороны сбили все 20 ударных беспилотников типа Shahed, которыми российские оккупанты пытались атаковать Украину.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы. В результате противовоздушного боя сбиты все 20 вражеских "шахедов" в пределах Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей".

Отмечается, что дроны были запущены из районов Приморско-Ахтарска и Курска.