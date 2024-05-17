Взрывы в России: под атакой БПЛА оказались порт Новороссийска и НПЗ в Туапсе
Также были перебои со светом в Крыму
"Осторожно, новости"
Ночью 17 мая территорию РФ и оккупированного Крыма якобы атаковали 108 украинских воздушных и морских дронов и что якобы всех их сбили. Об этом сообщает Министерство обороны страны-агрессора.
"Дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 БПЛА над территорией Крымского полуострова, 44 БПЛА над территорией Краснодарского края, 6 БПЛА над территорией Белгородской области и 1 БПЛА над территорией Курской области. В течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожено 6 безэкипажных катеров в акватории Черного моря".
Однако, информация, которую публикует российское Минобороны, идет в разрез с тем, что публикуют российские паблики.
В сети уже появляются видео с пожарами после атаки БПЛА. Фиксировалось возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе (Краснодарский край).
Также под ударом неизвестных дронов оказался Новороссийск. Местные жители сообщали об атаке на Новороссийский мазутный терминал и терминал Транснефти.
В российских Telegram-каналах подсчитали, что в городе прозвучали более 20 взрывов, и сообщали о якобы работе ПВО. Местные также видели дроны и пожар в порту.
Оккупационные власти Севастополя также сообщали об отражении атаки БПЛА и морских дронов. В Севастополе и Балаклаве частично пропал свет.
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