Взрывы в России: под атакой БПЛА оказались порт Новороссийска и НПЗ в Туапсе

Ночью 17 мая территорию РФ и оккупированного Крыма якобы атаковали 108 украинских воздушных и морских дронов и что якобы всех их сбили. Об этом сообщает Министерство обороны страны-агрессора.

"Дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 БПЛА над территорией Крымского полуострова, 44 БПЛА над территорией Краснодарского края, 6 БПЛА над территорией Белгородской области и 1 БПЛА над территорией Курской области. В течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожено 6 безэкипажных катеров в акватории Черного моря".

Однако, информация, которую публикует российское Минобороны, идет в разрез с тем, что публикуют российские паблики.

В сети уже появляются видео с пожарами после атаки БПЛА. Фиксировалось возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе (Краснодарский край).

Также под ударом неизвестных дронов оказался Новороссийск. Местные жители сообщали об атаке на Новороссийский мазутный терминал и терминал Транснефти.

В российских Telegram-каналах подсчитали, что в городе прозвучали более 20 взрывов, и сообщали о якобы работе ПВО. Местные также видели дроны и пожар в порту.

Оккупационные власти Севастополя также сообщали об отражении атаки БПЛА и морских дронов. В Севастополе и Балаклаве частично пропал свет.