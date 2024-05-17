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Сабо: Пусть мне дадут оружие – буду воевать. Стрелять я умею

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Йожеф Йожефович высказался о войне и мобилизации

Сабо: Пусть мне дадут оружие – буду воевать. Стрелять я умею

Фото: zaf.org.ua

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказал свою точку зрения о войне и мобилизации.

– Что думаете о войне сегодня?

– В Украину приезжают высокопоставленные западные политики, они нас поддерживают, но надо больше. Ввели бы войска – другое дело! У нас не хватает людей. Очень многие попросту сбежали из Украины, тонут в Тисе. Елки-палки! Я такого не понимаю.

Ну как можно бросить в тяжелый момент свою родину? Я с начала полномасштабной войны сижу в Киеве. Будь, что будет, я готов ко всему! Но у меня и в мыслях не было куда-то бежать, хотя мне предлагали. Я на сутки только могу в Закарпатье съездить, проведать могилы родителей и братьев. Все!

Даже если бы эта сволота русская зашла в Киев, я бы никуда не уехал. Пусть мне дадут оружие – буду воевать. Стрелять я умею. Я свою страну до последнего буду защищать.

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– А вы бы смогли выстрелить в русского?

– В мирного не стал бы, а на поле боя – да! Русский солдат – это мой враг. Тут или он меня, или я его.

– Бронь от мобилизации имеют шесть клубов УПЛ. Уже есть случаи мобилизации футболистов Первой и Второй лиг. Каково ваше мнение, футболисты должны воевать?

– Топовые украинские футболисты должны играть, но по блату набирать не надо. В заявке украинских клубов достаточно иметь 20 игроков, не более. Этого достаточно. У нас не Англия, где через три дня играют. Остальным, от 25-ти лет, надо брать оружие в руки и защищать нашу страну. Ну не хватает у нас людей в армии! Каждому из нас придется воевать, - сказал Сабо.

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Источник:
FanDay
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
17.05.2024 в 12:51
Стремятся в бой лишь те, кого в этот самый бой не пошлют
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
17.05.2024 в 12:51
Стремятся в бой лишь те, кого в этот самый бой не пошлют
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alex.belogubko (одесса)
17.05.2024 в 11:46
дайте ему танк
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Kondor (Веселе)
17.05.2024 в 12:07
Не ёрничай,Сабо уважаемый человек.
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