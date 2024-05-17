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Зеленский: Запад боится проигрыша России в войне против Украины

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Президент высказал несогласие с действиями партнёров

Зеленский: Запад боится проигрыша России в войне против Украины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что западные партнеры боятся проигрыша Российской Федерации в войне.

Об этом он заявил в пятницу, 17 мая, во время встречи с журналистами, пишет Интерфакс-Украина.

"Они хотели, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла. Это будет непредсказуемый проигрыш и непредсказуемая геополитика. Я считаю, что это так не работает. Чтобы Украина победила, нам нужно дать все, с чем побеждают", - сказал президент журналистам.

Зеленский назвал логичной идею президента Франции Эммануэля Макрона о проведении в Украине тренировок украинских военных.

"Тренировка в Украине логична - мы об этом уже говорили. Быстрее, чем ехать, например, во Францию, даже в Польшу. А потом - сотрудничество по разминированию, можно сделать хаб по ремонту французской же, например, техники прямо в Украине, чтобы не отправлять это во Францию. Я на это смотрю очень позитивно, честно скажу. Все это могло бы быть шагом, который подтолкнул бы и другие страны. То есть это открывает какую-то новую страницу в этой войне", - отметил президент.

При этом он скептически отнёсся к идее "олимпийского перемирия".

"У нас уже было прекращение огня. Но оно не очень работает с этим врагом. Кроме того, есть риск - кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Прекращение огня же не мешает технике заехать ближе, а потом начать наступление. То есть, я не понимаю детали. Для меня это пока звучит, как неживая история", - сказал Зеленский.

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Источник:
Інтерфакс-Україна
Опубликовал: Александр Бураков
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