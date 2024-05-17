Зеленский: Запад боится проигрыша России в войне против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что западные партнеры боятся проигрыша Российской Федерации в войне.

Об этом он заявил в пятницу, 17 мая, во время встречи с журналистами, пишет Интерфакс-Украина.

"Они хотели, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла. Это будет непредсказуемый проигрыш и непредсказуемая геополитика. Я считаю, что это так не работает. Чтобы Украина победила, нам нужно дать все, с чем побеждают", - сказал президент журналистам.

Зеленский назвал логичной идею президента Франции Эммануэля Макрона о проведении в Украине тренировок украинских военных.

"Тренировка в Украине логична - мы об этом уже говорили. Быстрее, чем ехать, например, во Францию, даже в Польшу. А потом - сотрудничество по разминированию, можно сделать хаб по ремонту французской же, например, техники прямо в Украине, чтобы не отправлять это во Францию. Я на это смотрю очень позитивно, честно скажу. Все это могло бы быть шагом, который подтолкнул бы и другие страны. То есть это открывает какую-то новую страницу в этой войне", - отметил президент.

При этом он скептически отнёсся к идее "олимпийского перемирия".