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Динамо и Фонд братьев Суркис передали авто на нужды военных

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Киевский клуб продолжает помогать украинской армии

Динамо и Фонд братьев Суркис передали авто на нужды военных

Фото: ФК Динамо Київ

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ФК "Динамо" и Фонд братьев Суркис продолжают регулярно помогать нашим военным. Одним из военных подразделений, с которым клуб постоянно на связи, закрывая насущные потребности, является Феодосийский ДФТГ Ходосиевской ОТГ в Обуховском районе, который защищает небо над Киевщиной от вражеских дронов и ракет.

В четверг, 16 мая, командование Феодосийского ДФТГ посетило стадион "Динамо" для очередной встречи с руководством клуба.

Киевский клуб и Фонд братьев Суркис неоднократно помогал этому ДФТГ, в том числе выделял средства на приобретение современных прожекторов, которые способны выдавать луч на расстояние в 2,5 км, и лазерных указателей для выявления вражеских дронов и БПЛА в нашем воздушном пространстве.

На этот раз причиной визита стало важное дело - клуб передал в пользование подразделения автомобиль, в котором нуждались военные для выполнения своих ежедневных задач.

Игорь Суркис поблагодарил военных за то, что они делают каждый день, непрерывно защищая нашу страну.

"Прежде всего, важна наша победа. Мы вам очень благодарны за все, что вы делаете. Знайте, что рядом всегда есть Фонд братьев Суркис, футбольный клуб "Динамо". Мы вам передаем эту машину. Дай Бог, чтобы она вам служила верой и правдой и приносила пользу".

Анатолий Шафранский, командир подразделения Феодосийского ДФТГ Ходосеевской ОТГ, поблагодарил клуб за очередную помощь:

"Эта машина будет использоваться для перевозки личного состава и не только. Возможно, на нее установим турель для пулемета или даже установку от града. Все это будет использоваться и служить для защиты неба. Мы очень вам благодарны!"

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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