Сырский: Россия расширила зону боевых действий на 70 км
Отчёт о ситуации на фронте от главнокомандующего ВСУ
Ukraine World news
Российские захватчики расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров. Таким образом они пытаются заставить Украину задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва. Об этом проинформировал главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в Telegram в пятницу, 17 мая.
"Основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрелечья-Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл наших войск. Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока, когда заметил переброску наших войск, однако, ему не удалось прорвать нашу оборону. Впрочем, мы понимаем, что впереди будут тяжелые бои и враг к этому готовится.
При таких обстоятельствах мы должны не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск устойчивым удержанием занимаемых рубежей и позиций, ударами авиации, ракетных систем, огнем артиллерии и танков нанести ему максимальные потери, а также создать условия для разгрома действиями мобильных штурмовых групп и подразделений атаками во фланг и тыл с разных направлений", - отметил Сырский.
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