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Сырский: Россия расширила зону боевых действий на 70 км

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Отчёт о ситуации на фронте от главнокомандующего ВСУ

Сырский: Россия расширила зону боевых действий на 70 км

Ukraine World news

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Российские захватчики расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров. Таким образом они пытаются заставить Украину задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва. Об этом проинформировал главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в Telegram в пятницу, 17 мая.

"Основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрелечья-Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл наших войск. Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока, когда заметил переброску наших войск, однако, ему не удалось прорвать нашу оборону. Впрочем, мы понимаем, что впереди будут тяжелые бои и враг к этому готовится.

При таких обстоятельствах мы должны не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск устойчивым удержанием занимаемых рубежей и позиций, ударами авиации, ракетных систем, огнем артиллерии и танков нанести ему максимальные потери, а также создать условия для разгрома действиями мобильных штурмовых групп и подразделений атаками во фланг и тыл с разных направлений", - отметил Сырский.

Ранее сообщалось, что Силы обороны заставили врага значительно снизить свою активность в Волчанске и оттеснили противника на Купянском направлении.

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Александр Сырский война с россией
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Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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ukrop68 (Львів)
17.05.2024 в 15:05
Сирський у нас головнокомандувач,чи керівник пресслужби?! Хоч який з нього головнокомандувач? Так,шавка ЗЕленського!
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Комментарии 1
avatar
ukrop68 (Львів)
17.05.2024 в 15:05
Сирський у нас головнокомандувач,чи керівник пресслужби?! Хоч який з нього головнокомандувач? Так,шавка ЗЕленського!
Ответить
0
0

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