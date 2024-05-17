Минобороны представило приложение Резерв+. В нем можно обновить учетные данные ТЦК

Пресс-служба министерства обороны Украины сообщила о запуске мобильного приложения "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.

"Завтра, 18 мая, вступает в силу обновленный Закон о мобилизации. С завтрашнего дня все военнообязанные мужчины и женщины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней - до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные.

Во время обновления данных направление на ВВК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости впоследствии.

Обновить данные можно любым из следующих удобных для вас способов.

Онлайн - через приложение Резерв+. Оно будет доступно для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.

Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре Оберіг. Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных.

После обновления данных в приложении вы сможете увидеть информацию из реестра Оберіг относительно себя", - говорится в сообщении министерства.