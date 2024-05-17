Минобороны представило приложение Резерв+. В нем можно обновить учетные данные ТЦК
Более быстрый способ
сайт Міністерства оборони України
Пресс-служба министерства обороны Украины
"Завтра, 18 мая, вступает в силу обновленный Закон о мобилизации. С завтрашнего дня все военнообязанные мужчины и женщины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней - до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные.
Во время обновления данных направление на ВВК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости впоследствии.
Обновить данные можно любым из следующих удобных для вас способов.
Онлайн - через приложение Резерв+. Оно будет доступно для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.
Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре Оберіг. Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных.
После обновления данных в приложении вы сможете увидеть информацию из реестра Оберіг относительно себя", - говорится в сообщении министерства.
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