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Зеленский подписал закон об увеличеннии штрафах за уклонение от мобилизации

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От 34 тысяч гривен

Зеленский подписал закон об увеличеннии штрафах за уклонение от мобилизации

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за военные правонарушения".

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Закон возвращен с подписью президента.

Напомним, согласно закону, за уклонение от мобилизации в военное время предусмотрены штрафы для граждан от 17 до 25 тыс. грн, а для должностных и юридических лиц - от 34 до 59 тыс. грн

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За неявку в ТЦК по повестке, уклонение от постановки на учет и за несвоевременное обновление данных будут назначать минимальный штраф в 17 тысяч гривен. Предприятия, которые будут игнорировать необходимость ведения воинского учета работников, будут штрафовать на сумму от 34 тысяч гривен. Также штрафы будут увеличивать за повторные нарушения.

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