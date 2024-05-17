Зеленский подписал закон об увеличеннии штрафах за уклонение от мобилизации
От 34 тысяч гривен
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Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за военные правонарушения".
Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады, информирует Цензор.НЕТ.
Закон возвращен с подписью президента.
Напомним, согласно закону, за уклонение от мобилизации в военное время предусмотрены штрафы для граждан от 17 до 25 тыс. грн, а для должностных и юридических лиц - от 34 до 59 тыс. грн
За неявку в ТЦК по повестке, уклонение от постановки на учет и за несвоевременное обновление данных будут назначать минимальный штраф в 17 тысяч гривен. Предприятия, которые будут игнорировать необходимость ведения воинского учета работников, будут штрафовать на сумму от 34 тысяч гривен. Также штрафы будут увеличивать за повторные нарушения.
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