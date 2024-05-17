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Зеленский: Враг не дошел до нашей бетонной линии обороны на Харьковщине. Это бред, что там говорят

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Президент держит руку на пульсе

Зеленский: Враг не дошел до нашей бетонной линии обороны на Харьковщине. Это бред, что там говорят

BBC

Новина українською

Россияне в ходе атаки в Харьковской области не дошли до основных линий обороны, сказал журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

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"Пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО. Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией", - сказал президент.

По его словам, "до бетонной линии обороны никто не дошел, это бред, что там говорят. Враг дошел до первой линии. Первая линия - это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди гибли ".

"Они примерно там сейчас и находятся. Это первая линия - линия, построенная на войне, под постоянным огнем, нашими военными. Первую и вторую линию строят военные, третья линия построена местными властями. Она самая мощная - не потому, что они лучше военных, а просто потому, что оно дальше от оружия, от снарядов, от обстрелов!" – сказал Зеленский.

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Источник:
Інтерфакс-Україна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gican85 (Киев)
17.05.2024 в 18:17
Он просто ее не нашел
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1
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Комментарии 4
Gican85 (Киев)
17.05.2024 в 18:17
Он просто ее не нашел
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1
0
Море23 (Одесса)
17.05.2024 в 17:43
Бетонная линия это у Зеленского в бункере
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2
1
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.05.2024 в 17:32
Бреше
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4
0
Gican85 (Киев)
17.05.2024 в 18:17
Не бреше, нельзя дойти до того, чего нет
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0
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