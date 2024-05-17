Зеленский: Враг не дошел до нашей бетонной линии обороны на Харьковщине. Это бред, что там говорят
Президент держит руку на пульсе
BBC
Россияне в ходе атаки в Харьковской области не дошли до основных линий обороны, сказал журналистам президент Украины Владимир Зеленский.
"Пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО. Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией", - сказал президент.
По его словам, "до бетонной линии обороны никто не дошел, это бред, что там говорят. Враг дошел до первой линии. Первая линия - это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди гибли ".
"Они примерно там сейчас и находятся. Это первая линия - линия, построенная на войне, под постоянным огнем, нашими военными. Первую и вторую линию строят военные, третья линия построена местными властями. Она самая мощная - не потому, что они лучше военных, а просто потому, что оно дальше от оружия, от снарядов, от обстрелов!" – сказал Зеленский.
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