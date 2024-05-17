Сабо: Время Усика, как футболиста, как и Милевского, уже прошло
Главное - бокс
instagram.com/fcpolissya
Известный украинский тренер и эксперт Йожеф Сабо Йожеф Сабо рассказал, как могла бы сложиться футбольная карьера известного украинского боксера Александра Усика.
"Задним числом трудно сказать, мог бы Усик стать футболистом. Усик – прекрасный боксер, чемпион мира, но я не знаю, какой он футболист. Сейчас он уже точно не сможет заиграть в футбол на высоком уровне, хотя и подписал контракт с "Полесьем". Его время, как и Милевского, уже прошло.
Сильные стороны Усика как футболиста? Честно, не знаю, потому что не видел, как он играл даже за Полесье. Понятно, что с физикой у него проблем нет, а как там дальше... Если бы Усик подавал хорошие надежды в футболе в юности, думаю, он бы продолжил играть. Если он выбрал бокс, то это его вид спорта. Что говорить, если Саша – непобежденный чемпион мира!", - сказал Сабо.
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