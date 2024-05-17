  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сабо: Время Усика, как футболиста, как и Милевского, уже прошло
В тренде

Сабо: Время Усика, как футболиста, как и Милевского, уже прошло

Общие новости

Главное - бокс

Сабо: Время Усика, как футболиста, как и Милевского, уже прошло

instagram.com/fcpolissya

Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Йожеф Сабо Йожеф Сабо рассказал, как могла бы сложиться футбольная карьера известного украинского боксера Александра Усика.

Читайте такжеЗеленский: Враг не дошел до нашей бетонной линии обороны на Харьковщине. Это бред, что там говорят

"Задним числом трудно сказать, мог бы Усик стать футболистом. Усик – прекрасный боксер, чемпион мира, но я не знаю, какой он футболист. Сейчас он уже точно не сможет заиграть в футбол на высоком уровне, хотя и подписал контракт с "Полесьем". Его время, как и Милевского, уже прошло.

Сильные стороны Усика как футболиста? Честно, не знаю, потому что не видел, как он играл даже за Полесье. Понятно, что с физикой у него проблем нет, а как там дальше... Если бы Усик подавал хорошие надежды в футболе в юности, думаю, он бы продолжил играть. Если он выбрал бокс, то это его вид спорта. Что говорить, если Саша – непобежденный чемпион мира!", - сказал Сабо.

По теме
yellow-arrow
Зеленский: Перемирие на Олимпиаде? Это звучит как неживая история
yellow-arrow
Новая команда Сергея Ковальца заняла за границей третье место
yellow-arrow
Сабо: Фьюри крупнее, но Усик более подвижный в ринге
Йожеф Сабо Полесье (Житомир) Александр Усик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости