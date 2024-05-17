Фанат киевлян "Динамо" погиб в борьбе за Украину
Александр Комаров вернулся на щите
fcdynamo.com
Война с Россией продолжает уносить жизни украинцев, которые в мирной жизни очень любили футбол.
Очередной жертвой войны россии против Украины стал 23-летний фанат "
ФК "Динамо" (Киев) выражает глубокую скорбь по поводу гибели Александра и искренние соболезнования его родным и близким.
"Александр имел позывной "Динамо", это была команда, которую он любил всю свою жизнь, Саша постоянно ходил на стадион. В последние месяцы, когда имел возможность - смотрел матчи любимой команды и радовался за каждую победу. Это давало ему веру и надежду, и добавляло положительных эмоций. Говорил, что когда будет ротация - сделает все, чтобы попасть на матч любимой команды".
Популярное сейчас
- Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Эффект Месси: МЛС штурмуют спонсоры, Майами строит стадион, связка с Суаресом все еще работает
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка за звание абсолютного чемпиона
- Зеленский: Нам нужно две системы Patriot. В том, что происходит на Харьковщине, виноват весь мир
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО