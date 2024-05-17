Фанат киевлян "Динамо" погиб в борьбе за Украину

Война с Россией продолжает уносить жизни украинцев, которые в мирной жизни очень любили футбол.

Очередной жертвой войны россии против Украины стал 23-летний фанат " Динамо " Александр Комаров.

ФК "Динамо" (Киев) выражает глубокую скорбь по поводу гибели Александра и искренние соболезнования его родным и близким.

"Александр имел позывной "Динамо", это была команда, которую он любил всю свою жизнь, Саша постоянно ходил на стадион. В последние месяцы, когда имел возможность - смотрел матчи любимой команды и радовался за каждую победу. Это давало ему веру и надежду, и добавляло положительных эмоций. Говорил, что когда будет ротация - сделает все, чтобы попасть на матч любимой команды".