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Сабо: Фьюри крупнее, но Усик более подвижный в ринге

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Бой уже скоро

Сабо: Фьюри крупнее, но Усик более подвижный в ринге

dynamo.kiev.ua

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Известный украинский тренер и эксперт Йожеф Сабо дал прогноз на бой украинского боксера Александра Усика против британца Тайсона Фьюри:

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"Фьюри крупнее, но Усик более подвижный в ринге, у него хорошая работа ног. Конечно, я буду болеть за Усика. Мой прогноз: Усик выиграет по очкам, он замотает Фьюри.

Главное, чтобы Фьюри снова не сорвал бой, как это было в феврале. Я думаю, он это специально сделал. Возможно, британец не был готов к тому бою. Уверен, что команда Фьюри тогда схитрила и сделала ему намеренно рассечение. Они мафиози какие-то!", - сказал Сабо.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

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Йожеф Сабо Александр Усик
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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efim423 (odessa)
17.05.2024 в 18:41
Усик будет ухилятися как и пол страны ))
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Комментарии 1
efim423 (odessa)
17.05.2024 в 18:41
Усик будет ухилятися как и пол страны ))
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