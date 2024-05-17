Сабо: Фьюри крупнее, но Усик более подвижный в ринге

Известный украинский тренер и эксперт Йожеф Сабо дал прогноз на бой украинского боксера Александра Усика против британца Тайсона Фьюри:

"Фьюри крупнее, но Усик более подвижный в ринге, у него хорошая работа ног. Конечно, я буду болеть за Усика. Мой прогноз: Усик выиграет по очкам, он замотает Фьюри.

Главное, чтобы Фьюри снова не сорвал бой, как это было в феврале. Я думаю, он это специально сделал. Возможно, британец не был готов к тому бою. Уверен, что команда Фьюри тогда схитрила и сделала ему намеренно рассечение. Они мафиози какие-то!", - сказал Сабо.