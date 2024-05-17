  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Перемирие на Олимпиаде? Это звучит как неживая история
В тренде

Зеленский: Перемирие на Олимпиаде? Это звучит как неживая история

Общие новости

Президент - о Олимпиаде

Зеленский: Перемирие на Олимпиаде? Это звучит как неживая история

BBC

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на идею перемирия на время проведения Олимпиады-2024 в Париже.

Читайте такжеЗеленский: Враг не дошел до нашей бетонной линии обороны на Харьковщине. Это бред, что там говорят

"У нас уже было прекращение огня. Но он не очень работает с этим врагом. Кроме того, есть риск – кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам?

Прекращение огня же не мешает технике заехать поближе, а затем включить наступление. То есть, я не понимаю детали. Для меня пока это звучит как неживая история", - сказал Зеленский.

Идею олимпийского перемирия озвучил президент Франции Эммануэль Макрон. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

По теме
yellow-arrow
Новая команда Сергея Ковальца заняла за границей третье место
yellow-arrow
Сабо: Фьюри крупнее, но Усик более подвижный в ринге
yellow-arrow
Фанат киевлян "Динамо" погиб в борьбе за Украину
Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Українська правда
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости