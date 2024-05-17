Зеленский: Перемирие на Олимпиаде? Это звучит как неживая история
Президент - о Олимпиаде
BBC
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на идею перемирия на время проведения Олимпиады-2024 в Париже.
Читайте такжеЗеленский: Враг не дошел до нашей бетонной линии обороны на Харьковщине. Это бред, что там говорят
"У нас уже было прекращение огня. Но он не очень работает с этим врагом. Кроме того, есть риск – кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам?
Прекращение огня же не мешает технике заехать поближе, а затем включить наступление. То есть, я не понимаю детали. Для меня пока это звучит как неживая история", - сказал Зеленский.
Идею олимпийского перемирия озвучил президент Франции Эммануэль Макрон. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Українська правда
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Зеленский: Запад боится проигрыша России в войне против Украины
- Эффект Месси: МЛС штурмуют спонсоры, Майами строит стадион, связка с Суаресом все еще работает
- Стал известен арбитр, которого задержали работники ТЦК в Одессе
- Зеленский: Нам нужно две системы Patriot. В том, что происходит на Харьковщине, виноват весь мир
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн