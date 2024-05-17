Зеленский: Перемирие на Олимпиаде? Это звучит как неживая история

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на идею перемирия на время проведения Олимпиады-2024 в Париже.

"У нас уже было прекращение огня. Но он не очень работает с этим врагом. Кроме того, есть риск – кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам?

Прекращение огня же не мешает технике заехать поближе, а затем включить наступление. То есть, я не понимаю детали. Для меня пока это звучит как неживая история", - сказал Зеленский.