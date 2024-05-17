Новая команда Сергея Ковальца заняла за границей третье место

На международной арене украинский футбол представляют не только национальная, олимпийская, молодежная и юношеские сборные, но и многие другие – в частности, женская национальная, молодежная и девичьи сборные, сборные по футзалу, пляжному футболу, студенческая сборная и сборная игроков с недостатками здоровья. Среди тех, кто не находится под эгидой УАФ, еще несколько команд, которые защищают цвета Украины в различных соревнованиях за рубежом. Одна из них – сборная мэров Украины. Этот коллектив тренирует опытный специалист – экс-наставник "Львова", запорожского "Металлурга", "Оболони", "Черноморца" и "Ингульца" Сергей Ковалец. В профессиональной карьере у него сейчас возник тайм-аут, поэтому он охотно проводит время с главами городов, любящих играть в футбол. Для Ковальца продолжать заниматься любимым делом, которому посвятил львиную долю своей жизни, одно удовольствие.

Недавно сборная мэров Украины принимала участие в чемпионате Европы-2024, проходившем в Германии. В Лейпциге собралось 16 команд, сражавшихся между собой в течение недели в формате два тайма по 30 минут.

– На этом турнире Украина заняла третье место, – рассказывает Сергей Ковалец. – Участники были распределены на четыре группы по четыре команды в каждой. Соревнования были организованы на высоком уровне, достаточно солидно. В нашей группе мы сыграли с Чехией вничью, 3:3, победили Польшу – 1:0 и Словению – 4:2. В четвертьфинале нашим соперником стали хозяева соревнований, Германия, с которыми в игровое время сыграли 1:1, а в серии пенальти выиграли 5:4. Затем был полуфинал, где наша команда снова встретилась с уже знакомым соперником – чехами. На этот раз мы уступили им со счетом 1:3. В другой полуфинальной паре румыны обыграли хорватов 4:1, так что в матче за 3-е место наша сборная сыграла с ее неудачником. Мы победили 4:2, завершив выступления в приподнятом настроении. Победителем же Евро-2024 стала сборная мэров Чехии, которая в финале обыграла Румынию – 5:1.

– Какие впечатления от турнира?