Судьи ПФЛ обращаются с просьбой не назначать их на матчи к Комитету арбитров. Известна причина

По информации бывшего журналиста Игоря Бурбаса, в течение последних недель арбитры Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) массово присылают письма в Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) с просьбой не назначать их на матчи.

Задержка арбитра работниками ТЦК в Одессе, о которой недавно сообщалось в СМИ, не единственный случай. Как стало известно, подобная ситуация была и раньше. Она произошла с судьей из Калуша (Ивано-Франковская область), который обычно работает в Первой Лиге, он был назначен четвертым арбитром на матч Второй Лиги.

После этих двух инцидентов в Комитет Арбитров УАФ в массовом порядке поступают письма от судей ПФЛ с просьбой не назначать их на игры. Причина заключается в том, что у них нет гарантий, что их не задержит ТЦК.