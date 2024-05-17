Судьи ПФЛ обращаются с просьбой не назначать их на матчи к Комитету арбитров. Известна причина
Арбитры ПФЛ массово присылают письма в Комитет арбитров УАФ
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
По информации бывшего журналиста Игоря Бурбаса, в течение последних недель арбитры Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) массово присылают письма в Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) с просьбой не назначать их на матчи.
Задержка арбитра работниками ТЦК в Одессе, о которой недавно сообщалось в СМИ, не единственный случай. Как стало известно, подобная ситуация была и раньше. Она произошла с судьей из Калуша (Ивано-Франковская область), который обычно работает в Первой Лиге, он был назначен четвертым арбитром на матч Второй Лиги.
После этих двух инцидентов в Комитет Арбитров УАФ в массовом порядке поступают письма от судей ПФЛ с просьбой не назначать их на игры. Причина заключается в том, что у них нет гарантий, что их не задержит ТЦК.
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