Усик – Фьюри: Прогноз и анонс на главный поединок нового тысячелетия

В ночь с 18 на 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) боксерское сообщество ожидает противостояние, которое без преувеличения войдет в историю мирового спорта. Непобедимый украинский супертяж, золотой призер Олимпийских игр-2012, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, чемпион мира в "королевском" дивизионе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) выйдет на ринг для того, чтобы вписать свое имя в учебники.

За титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе наш соотечественник будет сражаться против представителя Великобритании, также "undefeated" Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО), который сегодня владеет поясом WBC.

Экспертные мнения по всему миру кажется еще никогда не были такими неоднозначными – публика буквально разделилась пополам в своих прогнозах и выделить фаворита до стартового гонга практически нереально.

UA-Футбол попытались разобраться, у кого больше шансов выйти из этого противостояния триумфатором, а кто будет ждать осени, чтобы взять долгожданный реванш. Давайте думать!

Александр Усик:

На пути к завоеванию титула абсолютного чемпиона мира украинец пока не видит существенных препятствий. Поединок против Фьюри станет шестым для Усика в супертяжелом весе и пять предыдущих наш спортсмен провел очень уверенно. Стартовые победы над Уизерспуном и Чисорой, два невероятных по классу и самоотдачи поединка против Джошуа и уверенный триумф над Дюбуа внушают оптимизм у болельщиков Александра.

С большой уверенностью можно сказать, что для победы над Тайсоном украинец будет пытаться задействовать все свои сильнейшие стороны – а это скорость на ногах, безумная реакция и отточенные до минимализма комбинации. Высокого уровня боксерский интеллект – тоже в копилку Усика.

К слабым сторонам Александра можно отнести корпус и отсутствие нокаутирующего удара. Что касается первого – вспоминаем даже не бой против Дюбуа (где многие болельщики спорили на тему "Так ниже пояса, или нет?"), а второй поединок против Джошуа. Валидальный девятый раунд еще не раз вспомнит отечественный болельщик...

Относительно второго пункта – в супертяжелом весе Усик дважды побеждал досрочно, однако что против Уизерспуна (отказ угла американца), что против Дюбуа (удар там конечно был, но британец скорее понимал бесперспективность продолжения сопротивления, нежели находился в состоянии гроги) нокауты были больше по совокупности ударов и слабой воли соперников к победе.

Напрягает то, что на взвешивании перед началом боя Александр показал рекордный для своей карьеры вес – почти 106 килограммов. Надеемся, что украинец в тренировочном лагере хорошо поработал и не потерял скорость в замен на массу.

Тайсон Фьюри:

А вот британец свой крайний поединок провел так, что в противостоянии с Усиком стал считаться аутсайдером по версии многих букмекерских контор. Казалось, бой против Нганну (который проводил свой первый поединок в боксе!!!) должен был становиться для британца легкой прогулкой. Реакция камерунца и скорость его рук – явно не образец супертяжелого веса.

Однако умудрившись побывать в нокдауне (после мощного левого в размене) и напропускать бесхитростных комбинаций в других раундах Фьюри на силу дожил до конца поединка и праздновал довольно спорную победу над Фрэнсисом.

Давайте будем честными – после выступлений против Уайлдера (4 нокдауна от соперника, удары которого видны лучше, чем могущественный Днепр с моста Метро в Киеве) и аплеуха от Нганну приводят лишь к одному выводу – со скоростью реакции у британца явные проблемы. Поединок против Уайта принимать во внимание не будем, потому что человек, проигравший бой Поветкину нокаутом, является представителем самого низкого боксерского класса.

К другим слабым сторонам можно отнести скорость рук и комбинационность Фьюри – как бы он ни пытался на тренировках показать, что оба навыка мощны в его арсенале – это не так. На фоне Деонтея и Фрэнсиса работать это одно, однако в противостоянии с Усиком (по моему мнению) разница будет очень заметной.

Наибольшее преимущество Тайсона - его габариты и мощные удары. Если с первым украинец борется всю свою карьеру в супертяжелом весе (лучший пример – успешные бои против Джошуа), то второго нужно действительно остерегаться. Поединки против Уайта и Уайлдера показали – "цыган" бьет очень мощно.

К бою против Усика его соперник подошел, имея один из самых маленьких показателей веса за всю карьеру – 118,8 килограммов наводит на мысль, что Тайсон пытается минимизировать разницу в скорости. Выйдет ли это у него – увидим очень скоро.

Друзья, этот бой болельщики ждали 25 лет. Последним абсолютом в супертяжелом весе был легендарный Ленокс Льюис, а уже ночью с 18 на 19 мая этот титул впервые может завоевать украинец. Мы все переживаем за нашего казака и предлагаем вам сделать это вместе. Оставайтесь с UA-Футбол в эту теплую, аравийскую ночь – вы не пожалеете!