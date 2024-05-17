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Усик прибыл на взвешивание в вышиванке с портретом погибшего героя, которого жестоко расстреляли россияне

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Усик прибыл на взвешивание в вышиванке с портретом погибшего героя, которого жестоко расстреляли россияне

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Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) появился на официальной церемонии взвешивания перед боем с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) в вышиванке с портретом украинского военного Александра Мациевского, которого жестоко расстреляли россияне.

На спине вышиванки Усика, кроме портрета героя, были вышиты и строки стихотворения, которое боксер посвятил погибшему.

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Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.05.2024 в 22:28
Добре, що не у вишиванці з портретом гундяєва
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0
1
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Комментарии 2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.05.2024 в 22:28
Добре, що не у вишиванці з портретом гундяєва
Ответить
0
1
shat1970 (киев)
17.05.2024 в 23:27
хорошо что не с такой тварью как ты
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0
0

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