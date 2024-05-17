Усик прибыл на взвешивание в вышиванке с портретом погибшего героя, которого жестоко расстреляли россияне

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) появился на официальной церемонии взвешивания перед боем с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) в вышиванке с портретом украинского военного Александра Мациевского, которого жестоко расстреляли россияне.

На спине вышиванки Усика, кроме портрета героя, были вышиты и строки стихотворения, которое боксер посвятил погибшему.