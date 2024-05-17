Усик прибыл на взвешивание в вышиванке с портретом погибшего героя, которого жестоко расстреляли россияне
Героям слава!
facebook.com/RDTerritorialDefenseForcesNorth
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) появился на официальной церемонии взвешивания перед боем с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) в вышиванке с портретом украинского военного Александра Мациевского, которого жестоко расстреляли россияне.
На спине вышиванки Усика, кроме портрета героя, были вышиты и строки стихотворения, которое боксер посвятил погибшему.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.05.2024 в 22:28
Ответить
0
1
Популярное сейчас
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию боя
- Зеленский: Запад боится проигрыша России в войне против Украины
- Украинский игрок, уехавший в РФ: Российское гражданство значит для меня очень многое
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 2