Награда для Довбика, новый тренер Ливерпуля и увольнение Аллегри. Главные новости за 17 мая
Что произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?
Getty Images / Global Images Ukraine
Довбик вошел в сборную сезона Ла Лиги в EA FC 24
EA Sports в своем футбольном симуляторе опубликовала символическую сборную чемпионата Испании сезона 2023/24. В частности, в эту команду попал украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик. Общий рейтинг нашего легионера составил 91 балл. Лучшую карточку в этой символической команде получил лидер полузащиты "Реала" Джуд Беллингем.
Одноклубник Мудрика признан лучшим молодым игроком АПЛ в сезоне 2023/2024
Коул Палмер, полузащитник "Челси", был признан лучшим молодым игроком этого сезона Премьер-лиги. 22-летний игрок проводит потрясающую кампанию за "синих" - 44 матча во всех турнирах, в которых парень забил 25 мячей и отдал 14 результативных передач.
Слот может подтвердить, что станет тренером Ливерпуля
Наставник "Фейеноорда" Арне Слот подтвердил, что заменит Юргена Клоппа на посту главного тренера "Ливерпуля" со следующего сезона: "Я могу подтвердить, что стану тренером "красных" в следующем сезоне". "Ливерпуль" с "Фейеноордом" согласовал компенсационное соглашение на сумму до 9,4 млн фунтов стерлингов.
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Официально: Аллегри уволен с поста тренера Ювентуса
Это решение было принято в связи с поведением специалиста во время и после финала Кубка Италии против "Аталанты" (0:1). Отметим, что после Аллегри угрожал главреду Tuttosport - обещал "оторвать тому уши". Тренеру не понравилось, что писала газета. Также во время самого поединка Макс получил красную карточку за ярость в адрес резервного арбитра.
Тьяго и Матип покидают Ливерпуль
Центральный защитник Жоэль Матип покинет "Ливерпуль" как свободный агент после завершения нынешнего сезона. 32-летний камерунец пополнил состав "Ливерпуля" летом 2016 года. Полузащитник Тьяго Алькантара тоже покинет "красных" по окончании сезона-2023/24, он защищает цвета клуба с 2020 года, перебравшись из мюнхенской "Баварии".
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