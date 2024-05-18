Россия ночью атаковала 13 шахедами. Силы ПВО уничтожили все эти ударные дроны

Российская Федерация ночью с 17 на 18 мая атаковала Украину с воздуха с помощью ударных дронов.

В общей сложности оккупанты запустили 13 БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарск и Курск (РФ).