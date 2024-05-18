Россия ночью атаковала 13 шахедами. Силы ПВО уничтожили все эти ударные дроны
Противовоздушная оборона работала сразу в нескольких областях
Генштаб
Российская Федерация ночью с 17 на 18 мая атаковала Украину с воздуха с помощью ударных дронов.
В общей сложности оккупанты запустили 13 БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарск и Курск (РФ).
"В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбиты все 13 "шахедов" в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях", - говорится в отчете командующего Воздушными Силами генерал-лейтенант Николая Олещука.
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Источник:ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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