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Силы обороны ликвидировали еще 1210 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Две сотни техники были уничтожены

Силы обороны ликвидировали еще 1210 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Zelenskiy Official

Новина українською

Генштаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали 1210 человек противника. Кроме этого, было уничтожено 200 единиц техники.

В целом потери оккупантов с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 491 080 (+1210) человек,
  • танков ‒ 7560 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 14595 (+43) ед,
  • артиллерийских систем – 12639 (+36) ед,
  • РСЗО – 1071 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 801 (+1) ед,
  • самолетов – 354 (+1) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10108 (+35),
  • крылатых ракет ‒ 2203 (+3),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17169 (+65) ед,
  • специальной техники – 2075 (+6).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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