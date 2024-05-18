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Зеленский: Мы хотим, чтобы война закончилась справедливым миром для нас, тогда как Запад хочет, чтобы война закончилась

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У украинской власти и у Запада разные взгляды на текущую ситуацию

Зеленский: Мы хотим, чтобы война закончилась справедливым миром для нас, тогда как Запад хочет, чтобы война закончилась

Фото: скріншот з відеотрансляції

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью информационному агентству AFP.

“Мы хотим, чтобы война закончилась справедливым миром для нас, тогда как Запад хочет, чтобы война закончилась. Точка. Как можно быстрее. И для них это справедливый мир”, - сказал глава государства.

Кроме этого, в интервью были следующие тезисы:

  • Россия может наступать на Харьков по нескольким волнам. Была первая волна. Силам обороны удалось стабилизировать ситуации, однако оккупанты могут попытаться продолжить наступление.
  • Россияне хотят атаковать Харьков, хотя понимают, что это будет очень тяжело. "Они понимают, что это будет очень тяжело, что у нас есть силы, которые будут долго бороться".
  • У РФ недостаточно сил для полномасштабного наступления на столицу, таких, которые были в начале полномасштабного вторжения.
  • Украина имеет только 25% необходимых средств ПВО для полной защиты страны.
  • Чтобы иметь паритет с Россией, нам нужно 120-130 истребителей F-16.
  • Также Зеленский подверг критике ограничения на удары по российской территории западным оружием. Они могут вести огонь по нашей территории любым оружием. Это самое большое их преимущество. Мы ничего не можем сделать западным оружием с их системами”.
  • Украина против олимпийского перемирия, которое предложил Макрон. Зеленский уверен, что это даст возможность россиянам переместить войска и средства поражения.
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Источник:
Телебачення Торонто
Опубликовал: Максим Кучер
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