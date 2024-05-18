Зеленский: Мы хотим, чтобы война закончилась справедливым миром для нас, тогда как Запад хочет, чтобы война закончилась

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью информационному агентству AFP.

“Мы хотим, чтобы война закончилась справедливым миром для нас, тогда как Запад хочет, чтобы война закончилась. Точка. Как можно быстрее. И для них это справедливый мир”, - сказал глава государства.