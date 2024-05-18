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ЛНЗ - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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ЛНЗ - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК ЛНЗ

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В 29-м туре УПЛ состоится встреча "ЛНЗ" и "Зари". Команды уже не имеют шансов попасть в еврокубки, но и в опасную зону тоже не упадут. Коллективы Дулуба и Коваля отделяют в таблице 3 очка (черкасцы на 7-й позиций, луганчане - 8-ми).

Игра пройдет в Черкассах, без привлечения системы VAR. Начало - в 13:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на UPL TV 6. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports и др.

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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