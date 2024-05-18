ЛНЗ - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Единственная игра в слоте 13 часов
Фото: ФК ЛНЗ
В 29-м туре УПЛ состоится встреча "ЛНЗ" и "Зари". Команды уже не имеют шансов попасть в еврокубки, но и в опасную зону тоже не упадут. Коллективы Дулуба и Коваля отделяют в таблице 3 очка (черкасцы на 7-й позиций, луганчане - 8-ми).
Игра пройдет в Черкассах, без привлечения системы VAR. Начало - в 13:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на UPL TV 6. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports и др.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстова онлайн трансляция объединительного боя в супер-тяжелом весе
- Усик – Фьюри: Прогноз и анонс на главный поединок нового тысячелетия
- Награда для Довбика, новый тренер Ливерпуля и увольнение Аллегри. Главные новости за 17 мая
- Украинский игрок, уехавший в РФ: Российское гражданство значит для меня очень многое
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО