Экс-игрок Десны Мостовой: Если бы Мудрик играл только на ближнего и боялся проявить инициативу, то не попал бы в такой клуб, как Челси

Бывший защитник "Десны" Андрей Мостовой рассказал о вингере "Челси" Михаиле Мудрике, с которым в свое время играл в черниговской команде.

- В "Десне" вы поиграли вместе с нашей суперзвездой - Михаилом Мудриком. Какие воспоминания остались о нем, как человеке?

- Мудрик не очень много общался. Однако это не мешало ему хорошо играть. Возможно, у него были друзья, с которыми он был более раскованным.

- Чем в игровом плане он запомнился?

- Он - работяга. Был личностью на поле, много брал на себя. В этом заключался его сильный характер. Если бы он играл только на ближнего и боялся проявить инициативу, то не попал бы в такой клуб, как "Челси". А так он знал, чего хочет, и выполнял. Это дало ему толчок.

- Талант уже тогда был виден?

- Конечно, но повторюсь, что он серьезно работал над собой.

- Что его выделяло среди других?

- Техничный и очень быстрый. Единственный минус, что в отборе не сильно играл. У него так много достоинств, что должен быть и какой-то недостаток. Хотя в "Челси", как я вижу, заставляют отбирать мяч. Он бегает и работает также на оборону.

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- Как партнеры реагировали на индивидуализм Мудрика?

- Конечно, когда он много брал на себя и терял мяч, ребята где-то были недовольны. Могли что-то сказать. А как иначе вырасти футболистом? Для этого нужно пройти через ошибки.

Мудрик быстро вырос, потому что не обращал внимание, кто что скажет. Если обижаться на критику и потом бояться играть, то так и останешься на одном уровне.

- А как Александр Рябоконь реагировал?

- Насколько я помню, он его поддерживал, потому что видел потенциал.

- Вы же с Мудриком на одном фланге действовали. Удобно было играть с ним в связке? Он на вас хотя бы пасы давал?

- Он отдавал. Я понимал, что надо его найти, и он сможет на себя взять и сделать много чего полезного. В обороне он не сильно помогал, поэтому где-то приходилось за него отрабатывать. А в остальном мы на фланге прекрасно взаимодействовали. Я понимал, куда он открывается и что собирается делать.

- Ожидали, что его в "Челси" за 70 миллионов евро купят?

- Ну, тогда я об этом не думал даже... Я рад, что его так оценили и состоялся этот трансфер. Все говорят, что немного много, но у него еще есть время, чтобы стоить все 70 миллионов и потом даже больше. Он молод и много работает.