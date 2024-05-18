"Вся Украина с тобой!": Шевченко приехал поддержать Усика в важном бою

Сегодня, с 18-го на 19-е мая, состоится бой за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

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В Саудовскую Аравию прибыл президент УАФ Андрей Шевченко, чтобы поддержать соотечественника.

"Сегодня поддерживаем в Рияде нашего Чемпиона. Усик, вся Украина с тобой!", - написал Шевченко.

Победитель боя Фьюри - Усик станет абсолютным чемпионом мира супертяжелого дивизиона. Вечер бокса начнется в 19:00 по киевскому времени, однако выход на ринг британца и украинца ожидается не ранее 00:30.