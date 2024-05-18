  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Вся Украина с тобой!": Шевченко приехал поддержать Усика в важном бою
В тренде

"Вся Украина с тобой!": Шевченко приехал поддержать Усика в важном бою

Общие новости
Обновлено

Две легенды на фото

"Вся Украина с тобой!": Шевченко приехал поддержать Усика в важном бою

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Сегодня, с 18-го на 19-е мая, состоится бой за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В Саудовскую Аравию прибыл президент УАФ Андрей Шевченко, чтобы поддержать соотечественника.

"Сегодня поддерживаем в Рияде нашего Чемпиона. Усик, вся Украина с тобой!", - написал Шевченко.

Победитель боя Фьюри - Усик станет абсолютным чемпионом мира супертяжелого дивизиона. Вечер бокса начнется в 19:00 по киевскому времени, однако выход на ринг британца и украинца ожидается не ранее 00:30.

По теме
yellow-arrow
Ротань объявил состав олимпийской сборной Украины на тренировочный сбор и международный турнир во Франции
yellow-arrow
Бущан сыграл юбилейный матч за Динамо
yellow-arrow
Маркевич: Мы уже определились с теми игроками, которые покинут Карпаты летом
Андрей Шевченко Александр Усик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Андрій Шевченко
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости