Маркевич: Мы уже определились с теми игроками, которые покинут Карпаты летом

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал упущенную победу над "Левым Берегом" (3:3) в Первой лиге. Львовяне побеждали со счетом 3:0, но потом пропустили 3 мяча. Также тренер рассказал о планах по комплектации команды на следующий сезон в УПЛ.

"Такой матч надо просто пережить. Любой поединок - это информация. После первых 30 минут я не видел проблем. Впоследствии наш вратарь заснул, защитники начали ошибаться. Индивидуальные ошибки футболистов вызвали этот результат.

В обороне было очень много ошибок, причем, у опытных игроков. Нам нужно усиливать все позиции. В этом плане надо работать. Соперник почувствовал свой момент, мы находились в нокдауне, а "Левый Берег" этим воспользовался.

Понятно, что мы уже определились с теми игроками, которые покинут "Карпаты" летом. Сейчас основной вопрос - это комплектация команды. Ведь в УПЛ нужен другой уровень футболистов. Костяк игроков останется, но нужно усиление довольно серьезное.

Основную задачу мы выполнили - вышли в УПЛ. Сейчас нужно думать о следующем сезоне. В заключительной игре против "Ингульца" будет решаться судьба первого места. Мы будем тщательно готовиться к этому матчу", - сказал Маркевич.