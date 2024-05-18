Маркевич: Мы уже определились с теми игроками, которые покинут Карпаты летом
Упустили победу при счете 3:0
Фото: ФК Карпати
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал упущенную победу над "Левым Берегом" (3:3) в Первой лиге. Львовяне побеждали со счетом 3:0, но потом пропустили 3 мяча. Также тренер рассказал о планах по комплектации команды на следующий сезон в УПЛ.
"Такой матч надо просто пережить. Любой поединок - это информация. После первых 30 минут я не видел проблем. Впоследствии наш вратарь заснул, защитники начали ошибаться. Индивидуальные ошибки футболистов вызвали этот результат.
В обороне было очень много ошибок, причем, у опытных игроков. Нам нужно усиливать все позиции. В этом плане надо работать. Соперник почувствовал свой момент, мы находились в нокдауне, а "Левый Берег" этим воспользовался.
Понятно, что мы уже определились с теми игроками, которые покинут "Карпаты" летом. Сейчас основной вопрос - это комплектация команды. Ведь в УПЛ нужен другой уровень футболистов. Костяк игроков останется, но нужно усиление довольно серьезное.
Основную задачу мы выполнили - вышли в УПЛ. Сейчас нужно думать о следующем сезоне. В заключительной игре против "Ингульца" будет решаться судьба первого места. Мы будем тщательно готовиться к этому матчу", - сказал Маркевич.
Напомним, что ранее "Карпаты" досрочно вышли в УПЛ. Правда, чемпионами Первой лиги еще не стали. Все будет решаться в последнем туре, в лобовой битве с "Ингульцом".
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