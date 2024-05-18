Бущан сыграл юбилейный матч за Динамо
Неплохая цифра
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Матч 29-го тура УПЛ "Динамо" - "Кривбасс" (3:1) стал для голкипера киевлян Георгия Бущана юбилейным. Теперь в активе вратаря - 150 поединков за "Динамо" во всех турнирах.
Клуб поздравил Бущана, подарив специальную именную футболку с указанным количеством матчей на месте номера.
В текущем сезоне Георгий провел за "Динамо" 30 матчей (26 - в УПЛ, 4 - в Лиге конференций). Футболист находится в структуре киевского клуба с 2009-го года.
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Источник:Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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