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Ротань объявил состав олимпийской сборной Украины на тренировочный сбор и международный турнир во Франции

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Ярмолюк, Сикан, Волошин и другие

Ротань объявил состав олимпийской сборной Украины на тренировочный сбор и международный турнир во Франции

Фото Павла Кубанова - УАФ

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Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань обнародовал основной и резервный списки игроков на учебно-тренировочный сбор во Франции. Он пройдет с 30-го мая по 17-го июня. Дополнительно Украина будет участвовать в международном турнире Tournoi Maurice Revello.

Состав:

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Георгий Ермаков ("Александрия").

Защитники: Константин Вивчаренко, Тарас Михавко (оба - "Динамо" Киев), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Александр Мартынюк, Данил Скорко (оба - "Александрия"), Алексей Сыч, Роман Дидык, Богдан Слюбык, Виталий Роман (все - "Рух" Львов), Владимир Салюк ("Черноморец" Одесса).

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Желизко, Максим Хлань (оба - "Лехия", Польша), Максим Кучерявый ("Сент-Джонстон", Шотландия), Валентин Рубчинский, Олег Очеретько (оба - "Днепр-1" Днепр), Назар Волошин ("Динамо" Киев), Николай Михайленко, Кирилл Сигеев (оба - "Александрия"), Олег Федор, Илья Квасница (оба - "Рух" Львов), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса).

Нападающие: Игорь Краснопир ("Оболонь" Киев), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Резервный список: Яков Кинарейкин ("Днепр-1" Днепр), Иван Нестеренко ("Ворскла" Полтава), Артем Смоляков ("Полесье" Житомир), Максим Дячук, Матвей Пономаренко (оба - "Динамо" Киев), Артем Шулянский ("Александрия"), Николай Кухаревич ("Свонси", Уэльс).

Участие в турнире примут 10 сборных, которые разбиты на две группы. Во время первого этапа украинцы сыграют с Индонезией (заменила Египет), Италией, Панамой и Японией. В группе А будут соревноваться: Кот-д'Ивуар, Мексика, Южная Корея, Саудовская Аравия, Франция. Первую игру Украина проведет 4-го июня против Индонезии.

В общем расписание выглядит так:

04.06. Индонезия - Украина (19:00)
06.06. Украина - Италия (16:00)
08.06. Украина - Панама (18:30)
10.06. Украина - Япония (15:30)

Напомним, что подопечные Ротаня готовятся к участию в Олимпиаде-2024. Украинцы будут играть в группе с Аргентиной, Марокко и Ираком. Матчи состоятся 24-го, 27-го и 30 июля соответственно.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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