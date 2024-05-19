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Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе

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Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж Александр Усик (22-0; 14 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В поединке за титул абсолютного чемпиона мира (WBC, WBA, WBO, IBF, IBO) наш соотечественник победил британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).

Бой завершился по итогу 12 раундов единогласным решением судей в пользу Александра (обновляется).

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Александр Усик Тайсон Фьюри
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Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.05.2024 в 02:43
тазик дури отскочил в середине битвы
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Комментарии 2
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.05.2024 в 02:43
тазик дури отскочил в середине битвы
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.05.2024 в 02:41
!!! пузо - в зал!!!
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