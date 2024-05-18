  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россия потеряла еще один самолет Су-25
В тренде

Россия потеряла еще один самолет Су-25

Общие новости
Обновлено

Постарались наши военные

Россия потеряла еще один самолет Су-25

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Пресс-служба 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко сообщает о сбитии в Донецкой области российского штурмовика Су-25.

"Зенитчики 110-ки продолжают выписывать пламенные штрафы московитским летунам за незаконное пересечение границы.

Снова прибили Су-25 врага! Сейчас его остатки дотлевают в одной из донецких посадок", - говорится в сообщении.

Воины 110-й отдельной механизированной бригады уничтожили уже 4-й вражеский самолет за последние 2 недели. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 354 самолета.

По теме
yellow-arrow
Ротань объявил состав олимпийской сборной Украины на тренировочный сбор и международный турнир во Франции
yellow-arrow
Бущан сыграл юбилейный матч за Динамо
yellow-arrow
Маркевич: Мы уже определились с теми игроками, которые покинут Карпаты летом
Су-25 война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
110 окрема механізована бригада
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости