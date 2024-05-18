Россия потеряла еще один самолет Су-25

Пресс-служба 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко сообщает о сбитии в Донецкой области российского штурмовика Су-25.

"Зенитчики 110-ки продолжают выписывать пламенные штрафы московитским летунам за незаконное пересечение границы. Снова прибили Су-25 врага! Сейчас его остатки дотлевают в одной из донецких посадок", - говорится в сообщении.

Воины 110-й отдельной механизированной бригады уничтожили уже 4-й вражеский самолет за последние 2 недели. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 354 самолета.