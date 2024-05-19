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Класс Динамо, бронза Баварии и новый коуч Ливерпуля. Главные новости за 18 мая

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Класс Динамо, бронза Баварии и новый коуч Ливерпуля. Главные новости за 18 мая

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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Динамо доказало свой статус-кво в поединке с Кривбассом

29-й тур родной УПЛ очным поединком открывали киевское "Динамо" и криворожский "Кривбасс". В итоге, серебряный призер переиграл бронзового. Уже на самом старте встречи "бело-синие" сумели дважды расписаться в воротах гостей - голами отметились Ванат и Шапаренко. На что со своей стороны криворожане ответили мячом Твердохлеба. Финальную точку в поединке поставил гол Дубинчака в концовке встречи.

Байер стал первым клубом в истории Бундеслиги, который завершил сезон без поражений

В последнем туре немецкого первенства текущего сезона команда Хаби Алонсо одержала свою очередную домашнюю победу. На этот раз "фармацевты" встречались на своем поле с "Аугсбургом" Йеса Торупа и переиграли своего соперника со счетом 2:1. В составе леверкузенского клуба забитыми мячами отметились Бонифасе и Андрих. Таким образом, "Байер" стал первой командой, которая прошла кампанию немецкой Бундеслиги без поражений.

Бавария отдала Штутгарту серебряные медали чемпионата Германии

В параллельном матче немецкого первенства "Бавария" играла на выезде против "Хоффенхайма". Подопечные Томаса Тухеля дважды поразили ворота своего оппонента в первые шесть минут поединка, однако в итоге пропустили четыре мяча. В свою очередь, "Штутгарт" Себастьяна Генесса на выезде уничтожил "Боруссию" из Менхенгладбаха (4:0) и воспользовался поражением мюнхенцев, что позволило "красно-белым" добыть историческую бронзу.

Стала известна заявка олимпийской сборной Украины на тренировочный сбор и международный турнир во Франции

Наставник олимпийской сборной Украины Руслан Ротань объявил основной и резервный списки игроков на учебно-тренировочный сбор во Франции. Этот сбор пройдет с 30-го мая по 17-го июня. К тому же, украинская команда сыграет на международном турнире Tournoi Maurice Revello. В общем, коуч украинской сборной включил в основную заявку 36 исполнителей, а в резервную заявку - 7 футболистов.

Нидерландский наставник подтвердил, что возглавит Ливерпуль

Нынешний коуч "Фейеноорда" Арне Слот заявил, что заменит Юргена Клоппа на посту главного тренера английской команды со следующей кампании. Сообщается, что руководство "Ливерпуля" согласовало с боссами нидерландского клуба компенсацию за эту сделку в размере 9,4 млн фунтов стерлингов.

Аталанта обеспечила себе место в ЛЧ, а Милан уступил Торино

Теперь к новостям Апеннинского полуострова. В очередном туре итальянской Серии А команда под руководством Джан Пьеро Гасперини на выезде достаточно уверенно переиграла "Лечче" - со счетом 2:0. Благодаря этой победе, клуб из Бергамо, после двух сезонов отсутствия, обеспечил себе место в главном еврокубке Европы на следующий сезон. В свою очередь, "дьяволы" Стефано Пиоли, которые уже ранее забронировали себе слот в ЛЧ, в этом туре довольно безыдейно уступили в гостях для "Торино" (1:3).

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