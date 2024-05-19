Усик стал первым в истории супертяжелого веса абсолютным чемпионом с четырьмя поясами
На самом деле их пять
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж Александр Усик (22-0; 14 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В поединке за титул абсолютного чемпиона мира наш соотечественник
Наш спортсмен стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в эру четырех поясов. Последним (перед Усиком) абсолютом королевского дивизиона был британец Ленокс Льюис (1999), однако тогда легенда имел в своем активе три титула.
Сейчас Александр является чемпионом по версиям WBC, WBA, WBO и IBF. Также Усик имеет в своем активе пояс IBO, но к официальным версиям этот титул пока не прибавили.
Также в активе украинца пояс по версии журнала The Ring.
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