  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Усик стал первым в истории супертяжелого веса абсолютным чемпионом с четырьмя поясами
В тренде

Усик стал первым в истории супертяжелого веса абсолютным чемпионом с четырьмя поясами

Общие новости

На самом деле их пять

Усик стал первым в истории супертяжелого веса абсолютным чемпионом с четырьмя поясами

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж Александр Усик (22-0; 14 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В поединке за титул абсолютного чемпиона мира наш соотечественник победил британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).

Наш спортсмен стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в эру четырех поясов. Последним (перед Усиком) абсолютом королевского дивизиона был британец Ленокс Льюис (1999), однако тогда легенда имел в своем активе три титула.

Сейчас Александр является чемпионом по версиям WBC, WBA, WBO и IBF. Также Усик имеет в своем активе пояс IBO, но к официальным версиям этот титул пока не прибавили.

Также в активе украинца пояс по версии журнала The Ring.

Усик-Фьюри: Как это было

По теме
yellow-arrow
Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе
yellow-arrow
Россия потеряла еще один самолет Су-25
yellow-arrow
Ротань объявил состав олимпийской сборной Украины на тренировочный сбор и международный турнир во Франции
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости