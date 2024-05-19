Россияне ночью атаковали Украину 37 дронами. Силы ПВО уничтожили все БПЛА

В ночь с 18 на 19 мая россияне в очередной раз использовали ударные дроны для атаки Украины с воздуха.

В общем, для этого было применено 37 БпЛА типа “Shahed-131/136”. Запуски происходили из Приморско-Ахтарска и Курска, находящихся в России.

“К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы. В результате противовоздушного боя все 37 "шахедов" сбиты в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областях. Всем, кто обеспечил этот результат, спасибо за боевую работу!” – говорится в отчете командующего Воздушными Силами генерала-лейтенанта Николая Олещука.