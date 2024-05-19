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Россияне ночью атаковали Украину 37 дронами. Силы ПВО уничтожили все БПЛА

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Россияне ночью атаковали Украину 37 дронами. Силы ПВО уничтожили все БПЛА

Фото з відкритих джерел

Новина українською

В ночь с 18 на 19 мая россияне в очередной раз использовали ударные дроны для атаки Украины с воздуха.

В общем, для этого было применено 37 БпЛА типа “Shahed-131/136”. Запуски происходили из Приморско-Ахтарска и Курска, находящихся в России.

“К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате противовоздушного боя все 37 "шахедов" сбиты в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областях.

Всем, кто обеспечил этот результат, спасибо за боевую работу!” – говорится в отчете командующего Воздушными Силами генерала-лейтенанта Николая Олещука.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
19.05.2024 в 09:03
С такой зарплатой на срну никаких Мудриков не хватит
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
19.05.2024 в 09:03
С такой зарплатой на срну никаких Мудриков не хватит
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aleks68
19.05.2024 в 09:19
тебе какое дело нищеброд ..... дрочи на свой кривбасс и не тявкай
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