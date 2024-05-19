Андрей Шевченко: Победа Усика очень много значит для Украины, для нас

Глава УАФ Андрей Шевченко прокомментировал победу Александра Усика в бою против Тайсона Фьюри.

“Эта победа очень много значит для Украины, для нас. Рад за Александра, он (абсолютный – прим.) чемпион. Это великая победа.

Бой был честным. Оба боксера выступили отлично. Тайсон Фьюри очень хорошо держался, но Александр сегодня чемпион”, – сказал Шевченко для Daily Mail.