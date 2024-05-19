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Андрей Шевченко: Победа Усика очень много значит для Украины, для нас

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Андрей Николаевич посетил бой

Андрей Шевченко: Победа Усика очень много значит для Украины, для нас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава УАФ Андрей Шевченко прокомментировал победу Александра Усика в бою против Тайсона Фьюри.

“Эта победа очень много значит для Украины, для нас. Рад за Александра, он (абсолютный – прим.) чемпион. Это великая победа.

Бой был честным. Оба боксера выступили отлично. Тайсон Фьюри очень хорошо держался, но Александр сегодня чемпион”, – сказал Шевченко для Daily Mail.

Отметим, что глава УАФ посетил бой в Эр-Рияде лично.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Максим Кучер
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