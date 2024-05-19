Силы обороны уничтожили морской тральщик Черноморского флота РФ
Точно в цель
Facebook/Міністерство оборони РФ
Сегодня ночью Силы обороны Украины уничтожили морской тральщик Черноморского флота проекта 266-М "Ковровец".
"Военно-Морские Силы ВС Украины вместе с собратьями продолжают приближать нас к Победе", - говорится в отчете ВМС ВСУ.
Ранее СМИ сообщали, что местные жители Севастополя и Евпатории слышали в ночь с 18 на 19 мая взрывы в этих городах. Кроме этого, громко было и в окрестностях Симферополя.
Добавим, что сегодня утром Минобороны России заявило об "уничтожении" девяти оперативно-тактических ракет ATACMS и одного БПлА над оккупированным Крымом.
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